Столтенберг надеется на новые соглашения по контролю над вооружениями, в том числе с участием КНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя продление ДСНВ, выразил надежду, что в перспективе удастся добиться новых соглашений по контролю над вооружениями при участии более значительного числа стран, в том числе Китая.

"В будущем у нас могут быть соглашения по контролю над вооружениями, включающие в себя больше систем вооружений и охватывающие больше стран, включая Китай", - сказал он в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

"Продление ДСНВ не должен быть окончанием процесса, это начало усилий по дальнейшему усилению международного контроля над вооружениями", - отметил он.

Также Столтенберг напомнил, что накануне приветствовал решение США и РФ на пять лет продлить ДСНВ, указав, что это последний договор между этими странами, регулирующий количество ядерных боеголовок.

Россия и США в среду, 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.