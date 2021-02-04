Столтенберг надеется на новые соглашения по контролю над вооружениями, в том числе с участием КНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя продление ДСНВ, выразил надежду, что в перспективе удастся добиться новых соглашений по контролю над вооружениями при участии более значительного числа стран, в том числе Китая.
"В будущем у нас могут быть соглашения по контролю над вооружениями, включающие в себя больше систем вооружений и охватывающие больше стран, включая Китай", - сказал он в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.
"Продление ДСНВ не должен быть окончанием процесса, это начало усилий по дальнейшему усилению международного контроля над вооружениями", - отметил он.
Также Столтенберг напомнил, что накануне приветствовал решение США и РФ на пять лет продлить ДСНВ, указав, что это последний договор между этими странами, регулирующий количество ядерных боеголовок.
Россия и США в среду, 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.
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