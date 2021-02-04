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Дальнее зарубежье 04.02.2021 17:11

Столтенберг надеется на новые соглашения по контролю над вооружениями, в том числе с участием КНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя продление ДСНВ, выразил надежду, что в перспективе удастся добиться новых соглашений по контролю над вооружениями при участии более значительного числа стран, в том числе Китая.

"В будущем у нас могут быть соглашения по контролю над вооружениями, включающие в себя больше систем вооружений и охватывающие больше стран, включая Китай", - сказал он в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

"Продление ДСНВ не должен быть окончанием процесса, это начало усилий по дальнейшему усилению международного контроля над вооружениями", - отметил он.

Также Столтенберг напомнил, что накануне приветствовал решение США и РФ на пять лет продлить ДСНВ, указав, что это последний договор между этими странами, регулирующий количество ядерных боеголовок.

Россия и США в среду, 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]