Азербайджан ведет переговоры с иностранными компаниями для их участия в разминировании в Карабахе - Алиев

Азербайджан планирует привлечь иностранные компании к процессу разминирования на освобожденных территориях в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев.
«Как известно, Армения не передала нам карты минных полей, поэтому важно использование спутников в этом вопросе. В то же время, я считаю, что к работам по разминированию нужно привлекать частные компании. Я уже дал соответствующее поручение, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными компаниями», - сказал Алиев в четверг.
По его словам, привлечение иностранных компаний упростит работу Азербайджана в вопросе разминирования освобожденных территорий.
«Параллельно с этим могут быть созданы и отечественные компании в этом направлении», - отметил глава государства.
Алиев добавил, что в Азербайджане должны быть подготовлены национальные стандарты проведения операций по разминированию.
Р.Ахмедов
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