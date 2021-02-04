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Карабахский конфликт 04.02.2021 14:16

Азербайджан ведет переговоры с иностранными компаниями для их участия в разминировании в Карабахе - Алиев

Азербайджан планирует привлечь иностранные компании к процессу разминирования на освобожденных территориях в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев.

«Как известно, Армения не передала нам карты минных полей, поэтому важно использование спутников в этом вопросе. В то же время, я считаю, что к работам по разминированию нужно привлекать частные компании. Я уже дал соответствующее поручение, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными компаниями», - сказал Алиев в четверг.

По его словам, привлечение иностранных компаний упростит работу Азербайджана в вопросе разминирования освобожденных территорий.

«Параллельно с этим могут быть созданы и отечественные компании в этом направлении», - отметил глава государства.

Алиев добавил, что в Азербайджане должны быть подготовлены национальные стандарты проведения операций по разминированию.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]