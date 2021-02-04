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Дальнее зарубежье 04.02.2021 15:37

Генсек НАТО: участникам альянса необходимо увеличивать расходы на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг констатировал общность интересов Европы и Северной Америки в том, что касается функционирования альянса, отметив при этом необходимость соблюдения взятых обязательств, в частности, в сфере финансирования НАТО.

"Сила НАТО заключается в безопасности и Европы, и США. И в США мы видим сильную поддержку НАТО со стороны обеих партий. Мы видим, что и США продвигаются вперед, и что европейские союзники продвигаются вперед, но всем европейским союзникам и Канаде необходимо увеличивать военные расходы. Мы приняли решение в 2014 году, и с тех пор мы наблюдаем уверенный рост оборонных расходов, и это должно продолжаться", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой правительства Бельгии Александером де Кро.

"Я ожидаю, что союзники продолжат следовать обязательствам и вкладывать больше средств в оборону", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]