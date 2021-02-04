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Дальнее зарубежье 04.02.2021 16:20

Нетаньяху отменил визиты в ОАЭ и Бахрейн из-за ограничений по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную на следующую неделю поездку в ОАЭ и Бахрейн по причине приостановки всех пассажирских рейсов из Израиля из-за пандемии COVID-19, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса премьера.

В заявлении говорится, что такое решение пришлось принять, "несмотря на важность поездки".

"Нетаньяху очень ценит приглашения от наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммада бен Заида и эмира Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы, а также исторический мир между нашими странами", - отмечается в документе.

Jerusalem Post напоминает, что Нетаньяху уже в третий раз откладывает визит в ОАЭ из-за ограничений по борьбе с коронавирусом и политической обстановки в Израиле.

Планировалось, что израильский премьер посетит Абу-Даби и Манаму на следующей неделе и задержится в каждом городе всего на несколько часов из-за опасности распространения COVID-19.

31 января правительство Израиля продлило локдаун до утра 5 февраля.

Также было принято решение об увеличении вдвое штрафов для нарушителей режима изоляции до 10 тыс. шекелей (более $3 тыс.).

Кроме того, продлен запрет на работу аэропорта имени Бен Гуриона до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Израиле зарегистрировано более 668,8 тыс. случаев COVID-19, свыше 4,9 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ/БАХРЕЙН, ВИЗИТЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]