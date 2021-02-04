Нефть дорожает и торгуется на максимуме за последний год, Brent - $58,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг, находясь на максимальной отметке за год.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 составляет $58,87 за баррель, что на $0,41 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее входе торгов стоимость контракта преодолевала уровень $59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,17 за баррель, что на $0,48 (0,86%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия, фактический лидер группы, взяла на себя руководство и обязалась сократить добычу в достаточной мере для того, чтобы поддержать нефтяной рынок в целом", - отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Без принятия Саудовской Аравией этого решения было бы трудно поверить, что цены на нефть поднялись бы до текущих уровней при сохранении всех прочих факторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Помимо этого, данные Минэнерго США в среду показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на 994 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

Хотя сокращение запасов не оправдало прогнозов, оно все же свидетельствует о сокращении избытка предложения на рынке, отмечают аналитики ANZ, на которых ссылается S&P Global Platts.

"Сокращение запасов свидетельствует о восстановлении спроса, и ОПЕК+ будет легче постепенно нормализовать добычу и сократить простаивающие производственные мощности", - отметил аналитик AxiCorp