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АПК 04.02.2021 16:15

Азербайджан ведет переговоры с Россией по снятию ограничений на экспорт яблок

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана ведет переговоры с Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля РФ по увеличению числа азербайджанских предприятий, имеющих разрешение на экспорт яблок в Россию.

«Фермы в Азербайджане, занимающиеся выращиванием яблок, а также предприятия, занимающиеся поставками яблок в Россию, регулярно проходят мониторинг. В результате проведенных на этих фермах реабилитационных мероприятий ведутся обсуждения с участием представителей АПБ и Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля РФ по поэтапной выдаче разрешений на экспорт яблочной продукции в РФ», - говорится в сообщении АПБ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

С 21 декабря 2020 года Россельхознадзор частично снял ограничения на поставки яблок в Россию из Азербайджана.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АПБ, ЯБЛОКИ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]