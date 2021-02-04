Поддержание отношений с Россией будет сложной задачей - Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ходе визита в Москву обсудить роль России в Европе и ее вовлечённости в международные дела.
В интервью "Интерфаксу" он подчеркнул, что ещё в начале своего мандата отмечал, что "поддержание отношений с Россией по-прежнему будет сложной задачей".
"Основная цель моего визита обсудить вопросы, касающиеся роли России в Европе и ее вовлеченности в международные дела в целом - все, что вызывает нашу обеспокоенность. Недавние события еще раз показывают необходимость обсудить все насущные вопросы в наших отношениях, в том числе в сферах, в которых у нас есть разногласия, а также в сферах, в которых мы сотрудничаем, и оба этих направления требуют незамедлительного рассмотрения", - сказал Боррель.
Он отметил, что "цель дипломатии как раз заключается в том, чтобы взаимодействовать, послать сигналы и пытаться найти точки соприкосновения, особенно когда дела идут плохо".
"Прямой обмен мнениями с моим российским коллегой также позволит получить информацию к стратегической дискуссии по отношениям между ЕС и РФ, которую лидеры стран ЕС проведут на заседании Европейского совета в марте", - сказал он.
"В ходе моего визита я также встречусь в Москве с представителями российского гражданского общества и академических кругов. Это особенно важно для меня, так как подобные встречи нельзя провести в формате видеоконференции", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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