Банк Англии не изменил параметры ДКП, ухудшил прогноз британского ВВП на 2021г

Банк Англии по итогам февральского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Решения поддержали все члены комитета. Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Банка Англии.

По оценке регулятора, британская экономика в четвертом квартале 2020 года незначительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом и снизилась примерно на 8% в годовом выражении - это существенно лучший результат по сравнению с ноябрьским прогнозом. По итогам года ВВП Великобритании снизился на 10%, а не на 11%, как ранее прогнозировал британский ЦБ.

В то же время, согласно обновленному прогнозу Банка Англии, ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года снизится приблизительно на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, хотя в ноябре регулятор прогнозировал рост. Таким образом, экономика страны в январе-марте 2021 года опустится на 12% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года - до вспышки коронавируса.

Британский ЦБ понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году до 5% с 7,25%. В то же время, прогноз на 2022 год был повышен до 7,25% с 6,25%.

"Ожидается, что ВВП быстро вырастет до доковидного уровня за 2021 год, поскольку предполагается, что программа вакцинации приведет к ослаблению ограничительных мер, связанных с COVID, и снижению обеспокоенности людей по поводу здоровья", - говорится в сообщении Банка Англии.

Регулятор ожидает, что инфляция достаточно резко вырастет в направлении целевого уровня в 2% весной в результате истечения срока сокращения НДС на некоторые услуги и с учетом динамики цен на энергоносители.

Банк Англии подтвердил свой прогноз инфляции на 2021 год на уровне 2%, повысил прогноз на следующий год до 2,25% с 2%. В декабре 2020 года инфляция в Великобритании ускорилась до 0,6% с 0,3% месяцем ранее.

Согласно обновленному прогнозу, уровень безработицы в 2021 году составит 6,25%, а не 6,75%, как ожидалось ранее. Ожидается, что показатель достигнет пика в 7,75% в середине текущего года. Прогноз на 2022 год был оставлен на уровне 5%.

"Экономический прогноз остается чрезвычайно неопределенным. Он зависит от развития пандемии, мер, принимаемых для защиты здоровья населения, и того, как домохозяйства, бизнес и финансовые рынки отреагируют на эти изменения", - отметили в Банке Англии.

Регулятор продолжит пристально следить за ситуацией и в случае необходимости готов принять любые меры для достижения своих целей. Комитет не планирует ужесточать денежно-кредитную политику, пока не будет очевиден существенный прогресс в сокращении незадействованных мощностей и достижении инфляции на уровне 2%.

Помимо этого, в четверг Банк Англии представил результаты консультаций по вопросу перехода к отрицательным процентным ставкам. В письме заместителя главы Банка Англии Сэма Вудса отмечается, что большинство опрошенных финансовых организаций уже приспособились к близким к нулю ставкам.

"Нулевая ставка будет представлять меньшую операционную трудность, чем отрицательная ставка, и потребуется меньше времени на ее введение", - сказал Вудс.

Основываясь на результатах опроса, Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) считает, что большинство регулируемых организаций сможет приспособиться к отрицательным ставкам в течение шести месяцев без существенных рисков.

Вудс, который возглавляет PRA, отметил, что управление начнет работать с регулируемыми организациями над "тактическими решениями, чтобы они имели возможность перейти к отрицательной ставке в любой момент по истечении шести месяцев".

В то же время, Вудс отметил, что действия Банка Англии "не должны интерпретироваться как сигнал неизбежности введения отрицательной ставки". "Такие решения денежно-кредитной политики принимаются MPC и будут, как всегда, основаны на эволюции экономического прогноза и цели MPC достичь инфляции в 2%", - говорится в письме.

Фунт стерлингов подорожал на 0,2% в паре с долларом США, до $1,3671, на итогах заседания Банка Англии.

Регулятор планирует огласить результаты следующего заседания MPC 18 марта.