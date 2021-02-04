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Транспорт и связь 04.02.2021 17:26

Аэрофлот с февраля запускает рейс из Москвы в Баку

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приступает с февраля к выполнению специальных рейсов по маршруту Москва-Баку-Москва (аэропорт «Шереметьево»).

«Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Прибытие первого рейса авиакомпании в Баку состоится 18 февраля в 01:25, вылет из столицы Азербайджана - в 02:55 по местному времени», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев.

В аэропорту подчеркнули, что с 17 февраля к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку-Москва-Баку также приступает Национальный авиаперевозчик Азербайджана – AZAL. «Полеты с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям - будут осуществляться в аэропорт «Домодедово», - подчеркнули в гавани.

Только лица, указанные в списке на сайте Министерства иностранных дел РФ, имеют права въезда в Россию в период пандемии COVID-19: https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4157104

Помимо граждан Азербайджана, на рейсы Москва-Баку допускаются следующие категории граждан:

∙ Сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;

∙ Иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана;

∙ Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

∙ Иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;

∙ Иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЭРОФЛОТ, БАКУ, РЕЙС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]