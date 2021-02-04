Представительство Equinor Shah Deniz AS в Азербайджане объявило о ликвидации

Компания «Equinor Shah Deniz AS» объявила о ликвидации азербайджанского представительства.
«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу проспект Хатаинский район Баку, проспект Нобеля, дом 25E», - отмечается в объявлении компании.
Как сообщалось, норвежская Equinor в 2015 году закрыла сделку по продаже малазийской Petronas свою долю в 15,5% в проекте разработки месторождения "Шах-Дениз" в азербайджанском секторе Каспии. Стоимость сделки составила $2,25 млрд.
Кроме того, Equinor продала Petronas и свою 15,5% долю в проекте "Южный газовый коридор" (South Caucasus Pipeline Company, SCPC, ЮКТМ) и 12,4% доли в компании AGSC (Azerbaijan Gas Supply Company).
Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" в настоящее время являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1.
Компания Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года, и являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны. Сегодня Equinor имеет 7,27% доли в проекте разработки блока месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, а также в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан с долей 8,71%.
SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).
Н.Аббасова
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