В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 152 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,769 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 162 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 148.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 224,431 тыс. человек (+263 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 190 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,64 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 433,585 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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