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Происшествия 04.02.2021 22:10

Ряд регионов Германии страдает от сильных наводнений

Реки в ряде регионов Германии вышли из берегов из-за тающего снега и продолжительных дождей, что привело к наводнениям, сообщает агентство Associated Press.

В частности, поднялся уровень воды в Рейне к северу от Кельна, в том числе в Дюссельдорфе, Дейсбурге и Везеле. На юге Германии наводнения обрушились на земли Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Ранее на этой неделе было приостановлено речное судоходство на Рейне, поскольку движение под мостами стало небезопасно из-за высокого уровня воды. Однако в четверг движение судов возобновилось.

Жители сельских восточных районов Саксонии начали защищать свои жилища и устанавливать мешки с песком для борьбы с наводнениями из-за вышедшей из берегов реки Цвёниц.

Немецкие метеорологические службы предупреждают, что к выходным ситуация может ухудшиться, уровень воды в реках поднимется еще выше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВОДНЕНИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]