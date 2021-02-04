Ряд регионов Германии страдает от сильных наводнений

Реки в ряде регионов Германии вышли из берегов из-за тающего снега и продолжительных дождей, что привело к наводнениям, сообщает агентство Associated Press.
В частности, поднялся уровень воды в Рейне к северу от Кельна, в том числе в Дюссельдорфе, Дейсбурге и Везеле. На юге Германии наводнения обрушились на земли Рейнланд-Пфальц и Гессен.
Ранее на этой неделе было приостановлено речное судоходство на Рейне, поскольку движение под мостами стало небезопасно из-за высокого уровня воды. Однако в четверг движение судов возобновилось.
Жители сельских восточных районов Саксонии начали защищать свои жилища и устанавливать мешки с песком для борьбы с наводнениями из-за вышедшей из берегов реки Цвёниц.
Немецкие метеорологические службы предупреждают, что к выходным ситуация может ухудшиться, уровень воды в реках поднимется еще выше.
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