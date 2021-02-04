Турпоток в Испанию в 2020 году упал на 77%

Испанию в 2020 году посетило 19 млн иностранных туристов, что на 77,3% меньше по сравнению с 2019 годом, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.

За весь 2020 год Испанию посетило 19 млн иностранных туристов, это на 77,3% меньше, чем годом ранее (83,5 млн). В декабре в стране отдохнули 649 тыс. путешественников (минус 85% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее).

Если рассматривать год в целом, то самыми успешными месяцами с точки зрения туризма для Испании стали "допандемические" январь и февраль, в каждый из которых прибыло более 4 млн гостей. В апреле-мае страна не приняла ни одного иностранного туриста. В июле-августе поток немного восстановился и составил около 2,4 млн в каждый из месяцев. Затем число гостей вновь пошло на спад.

Больше всего гостей в 2020 году прибыло из Франции - 3,9 млн (-65,2%). Следом идут Великобритания - 3,2 млн (-82,4%) и Германия - 2,4 млн (-78,4%).

Наиболее популярными направлениями стали Каталония - 3,9 млн туристов, Канарские острова - 3,8 млн, Андалусия - 2,7 млн, Валенсия - 2,5 млн, а также Балеарские острова - 1,72 млн и Мадрид - 1,7 млн.

Преимущественно путешественники проводили в Испании от 4 до 7 ночей, на втором месте по популярности - поездки на 8-15 ночей.