Турпоток в Испанию в 2020 году упал на 77%

Испанию в 2020 году посетило 19 млн иностранных туристов, что на 77,3% меньше по сравнению с 2019 годом, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.
За весь 2020 год Испанию посетило 19 млн иностранных туристов, это на 77,3% меньше, чем годом ранее (83,5 млн). В декабре в стране отдохнули 649 тыс. путешественников (минус 85% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее).
Если рассматривать год в целом, то самыми успешными месяцами с точки зрения туризма для Испании стали "допандемические" январь и февраль, в каждый из которых прибыло более 4 млн гостей. В апреле-мае страна не приняла ни одного иностранного туриста. В июле-августе поток немного восстановился и составил около 2,4 млн в каждый из месяцев. Затем число гостей вновь пошло на спад.
Больше всего гостей в 2020 году прибыло из Франции - 3,9 млн (-65,2%). Следом идут Великобритания - 3,2 млн (-82,4%) и Германия - 2,4 млн (-78,4%).
Наиболее популярными направлениями стали Каталония - 3,9 млн туристов, Канарские острова - 3,8 млн, Андалусия - 2,7 млн, Валенсия - 2,5 млн, а также Балеарские острова - 1,72 млн и Мадрид - 1,7 млн.
Преимущественно путешественники проводили в Испании от 4 до 7 ночей, на втором месте по популярности - поездки на 8-15 ночей.
В Агдамском районе Азербайджана произошел взрыв, один военный погиб, двое ранены - Минобороны
Президент Азербайджана назначил Гаджиева председателем Фонда возрождения Карабаха
Россельхознадзор разрешает поставки яблок с еще 28 предприятий Азербайджана
Банк Англии не изменил параметры ДКП, ухудшил прогноз британского ВВП на 2021г
Австрийская OMV объявила второй этап продажи активов на 2 млрд евро
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США приостановят вывод американских военных из Германии - советник президента
Блинкен поднял в разговоре с Лавровым тему хакерских атак и вмешательства РФ в американские выборы 2020 года - Госдеп
Вопрос о свидании главы дипломатии ЕС Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях - Мосгорсуд
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Russia»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»