ЕС выделил еще 32 млн евро гуманитарной помощи населению Афганистана

Член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич, завершив в четверг визит в Кабул, объявил о выделении 32 млн евро гуманитарной помощи на 2021 год для гражданского населения, пострадавшего от конфликта Афганистане.

"Пока идут мирные переговоры, гуманитарная помощь может быть основным каналом поддержки более чем половины населения страны, около 19 миллионов человек, - заявил Ленарчич в своем коммюнике. - Чрезвычайно важно, чтобы все стороны конфликта способствовали доставке гуманитарной помощи, расширяли безопасный и беспрепятственный доступ к ней наиболее уязвимым группам населения".

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС Афганистану с 1994 года превысил 1 млрд евро, сообщается в коммюнике. Она идет на жизненно важные услуги здравоохранения, обеспечение базовыми продуктами питания и временным жильем, обучение, защиту от конфликтов, бедствий и эпидемий.

Еврокомиссар встретился в Кабуле с президентом страны Ашрафом Гани, председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой, а также с заместителем спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Афганистану Рамизом Алекперовым и другими представителями международных организаций.