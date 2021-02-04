ЕАЭС планирует в феврале провести консультации с Ираном по заключению постоянного соглашения о ЗСТ

Взаимная торговля стран ЕАЭС и Ирана может значительно вырасти с решением санкционных вопросов, считает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"Сейчас мы начинаем переговоры по полноценному соглашению, по всеобъемлющему соглашению (о зоне свободной торговли с Ираном - ИФ), и первые консультации состоятся уже в этом месяце, в феврале", - сказал Слепнев на брифинге в четверг.

"Надеемся, что полноценное соглашение вкупе с решением санкционных вопросов даст сильный импульс иранской торговле. Иранская сторона оценивает потенциал увеличения практически на порядок, до $30 млрд товарооборот. Мы несколько скромнее в наших оценках, но, тем не менее, понимаем, что это рост в разы относительно существующих уровней", - отметил он.

Он также отметил, что ЕАЭС приветствует намерение США возвратиться во всеобъемлющую сделку с Ираном.

"Мы приветствуем те подвижки или ту перспективу, которую мы сейчас видим по возобновлению нормального режима взаимодействия с Ираном в связи с приходом новой американской администрации и намерением вернуться во всеобъемлющую сделку, которая позволит значительную часть санкций соответствующим образом вернуть на исходное положение, как это было до выхода США из сделки. Надеемся, что это повлечет и соответствующее улучшение торговли", - отметил министр.

Как сообщалось, 17 мая 2018 года было подписано соглашение, которое предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.

Соглашение вступило в силу через 60 дней после завершения процедур его ратификации. Срок действия соглашения - 3 года.

Было также предусмотрено, что в течение года после ратификации соглашения начнутся переговоры по постоянному соглашению о зоне свободной торговли.