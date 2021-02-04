Вопрос о свидании главы дипломатии ЕС Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях - Мосгорсуд

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сможет встретиться в СИЗО с российским оппозиционером Алексеем Навальным только при соответствующем разрешении суда.

"С учётом того, что в настоящее время постановление суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом Москвы, и, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили о желании Борреля в ходе его визита в Россию встретиться с Навальным.

"В этой связи нельзя не заметить высокий интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина со стороны представителей иностранных государств, на что мы обращали внимание в день выездного судебного разбирательства в Мосгорсуде. В Тимирязевском суде сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила Солопова.

Тимирязевский суд Москвы в среду заключил под административный арест гражданина Франции Сириля Даниела за участие в несанкционированной акции 2 февраля, которая проходила в поддержку Алексея Навального.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.