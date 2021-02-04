Президент Азербайджана назначил Гаджиева председателем Фонда возрождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Рахмана Гаджиева на пост председателя правления Фонда возрождения Карабаха.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде