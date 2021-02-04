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Карабахский конфликт 04.02.2021 20:46

В Агдамском районе Азербайджана произошел взрыв, один военный погиб, двое ранены - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве, произошедшем четверг в Агдамском районе.

“Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы. Двое других военнослужащих армии Азербайджана, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

При этом оборонное ведомство не уточняет причины взрыва.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АГДАМ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]