В Агдамском районе Азербайджана произошел взрыв, один военный погиб, двое ранены - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве, произошедшем четверг в Агдамском районе.
“Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы. Двое других военнослужащих армии Азербайджана, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени”, - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
При этом оборонное ведомство не уточняет причины взрыва.
Х.Насирзаде
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