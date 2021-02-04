Россельхознадзор разрешает поставки яблок с еще 28 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 8 февраля снимает ограничения на поставки яблок в Россию с 28 азербайджанских предприятий.
Решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азербайджана об отсутствии карантинных объектов в яблоках этих компаний, сообщило российское ведомство. Продукция в настоящее время хранится в холодильных камерах и может быть отправлена в Россию.
Ввоз яблок будет осуществляться под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана и в режиме усиленного лабораторного мониторинга при поступлении на территорию РФ.
С учетом ранее принятых решений об отмене ограничений для еще 10 предприятий, яблоки смогут экспортировать 38 азербайджанских компаний.
Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.
Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается всего в 4-5%.
В Агдамском районе Азербайджана произошел взрыв, один военный погиб, двое ранены - Минобороны
Президент Азербайджана назначил Гаджиева председателем Фонда возрождения Карабаха
Qatar Airways со 2 марта возобновит рейсы Доха - Москва
Швеция разработает цифровые сертификаты о прививке от COVID-19
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Молдавии стал максимальным с начала года - почти 1 тыс. случаев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США приостановят вывод американских военных из Германии - советник президента
Блинкен поднял в разговоре с Лавровым тему хакерских атак и вмешательства РФ в американские выборы 2020 года - Госдеп
Вопрос о свидании главы дипломатии ЕС Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях - Мосгорсуд
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Russia»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»