Россельхознадзор разрешает поставки яблок с еще 28 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 8 февраля снимает ограничения на поставки яблок в Россию с 28 азербайджанских предприятий.

Решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азербайджана об отсутствии карантинных объектов в яблоках этих компаний, сообщило российское ведомство. Продукция в настоящее время хранится в холодильных камерах и может быть отправлена в Россию.

Ввоз яблок будет осуществляться под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана и в режиме усиленного лабораторного мониторинга при поступлении на территорию РФ.

С учетом ранее принятых решений об отмене ограничений для еще 10 предприятий, яблоки смогут экспортировать 38 азербайджанских компаний.

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается всего в 4-5%.