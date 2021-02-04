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АПК 04.02.2021 22:23

Россельхознадзор разрешает поставки яблок с еще 28 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 8 февраля снимает ограничения на поставки яблок в Россию с 28 азербайджанских предприятий.

Решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азербайджана об отсутствии карантинных объектов в яблоках этих компаний, сообщило российское ведомство. Продукция в настоящее время хранится в холодильных камерах и может быть отправлена в Россию.

Ввоз яблок будет осуществляться под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана и в режиме усиленного лабораторного мониторинга при поступлении на территорию РФ.

С учетом ранее принятых решений об отмене ограничений для еще 10 предприятий, яблоки смогут экспортировать 38 азербайджанских компаний.

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается всего в 4-5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЯБЛОКИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]