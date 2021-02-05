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Дальнее зарубежье 05.02.2021 09:01

Байден заявляет, что в отличие от Трампа будет жестко противостоять действиям РФ

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

"Я дал ясно понять президенту (России - ИФ) Путину, что я - не такой как мой предшественник и что дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились", - сказал Байден, выступая в Госдепартаменте.

Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Байден отметил, что если это будет нужно для защиты интересов США, он будет готов "заставить Россию платить большую цену" за те или иные действия.

"Мы сможем эффективнее противостоять России, если будет действовать в координации с нашими партнерами", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]