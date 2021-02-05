Байден призывает Россию немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что России следует немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
"Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", - сказал он, выступая в Госдепартаменте.
Байден отметил, что ситуация с Навальным вызывает у него серьезное беспокойство.
2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает.
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