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Дальнее зарубежье 05.02.2021 09:28

Байден объявил о решении приостановить вывод 12 тыс. американских военных из Германии

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил главе Пентагона Ллойду Остину пересмотреть то, каким образом размещены американские воинские контингенты за рубежом.

"Глава Пентагона Остин руководит процессом пересмотра размещения американских военных с тем, чтобы наша военная составляющая совпадала с нашей внешней политикой", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте.

"И до завершения этого процесса пересмотра мы приостанавливаем планы по выводу военнослужащих из Германии", - добавил он.

Байден отметил, что "американские союзники - это наш самый значимый актив".

В июне 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп объявил о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны и на территорию Америки. Он отмечал, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Трамп тогда объяснял, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]