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Дальнее зарубежье 05.02.2021 09:41

США прекращают поддержку наступательных операций в Йемене

США не станут больше поддерживать наступательные операции в Йемене и будут работать над дипломатическим решением конфликта, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы прекращаем оказание поддержки наступательным операциям в Йемене. Это касается и крупных продаж оружия", - сказал он, выступая в госдепе. Таким образом, Байден пересмотрел позицию его предшественника на президентском посту Дональда Трампа.

Вместе с тем, Байден пообещал помогать Саудовской Аравии противостоять угрозам со стороны проиранских группировок, базирующихся в разных странах Ближнего Востока.

"Мы активизируем поиск дипломатического решения конфликта в Йемене", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что с этой целью назначил Тима Лендеркинга спецпосланником по Йемену.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ЙЕМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]