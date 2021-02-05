США прекращают поддержку наступательных операций в Йемене

США не станут больше поддерживать наступательные операции в Йемене и будут работать над дипломатическим решением конфликта, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы прекращаем оказание поддержки наступательным операциям в Йемене. Это касается и крупных продаж оружия", - сказал он, выступая в госдепе. Таким образом, Байден пересмотрел позицию его предшественника на президентском посту Дональда Трампа.

Вместе с тем, Байден пообещал помогать Саудовской Аравии противостоять угрозам со стороны проиранских группировок, базирующихся в разных странах Ближнего Востока.

"Мы активизируем поиск дипломатического решения конфликта в Йемене", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что с этой целью назначил Тима Лендеркинга спецпосланником по Йемену.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.