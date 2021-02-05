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Дальнее зарубежье 05.02.2021 10:21

Госдепартамент США назвал обвинения Анкары в поддержке попытки переворота в Турции в 2016 году "безответственными"

Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс отверг как несостоятельные обвинения турецких властей в том, что США имеют отношение к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.

"Соединенные Штаты не имели никакого отношения к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны", - заявил дипломат.

Он сказал: "Эти утверждения и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов".

Накануне министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил, что у него нет сомнений в том, что за попыткой переворота "стояла Америка", которая оказывает поддержку организации проживающего в США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно эта организация и предприняла попытку переворота по указанию Вашингтона.

США, несмотря на неоднократные требования Анкары, отказываются выдать Гюлена. После победы на выборах в США Джо Байдена вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что давление на американскую администрацию в этом вопросе будет усилено.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ТУРЦИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]