Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс отверг как несостоятельные обвинения турецких властей в том, что США имеют отношение к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.

"Соединенные Штаты не имели никакого отношения к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны", - заявил дипломат.

Он сказал: "Эти утверждения и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов".

Накануне министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил, что у него нет сомнений в том, что за попыткой переворота "стояла Америка", которая оказывает поддержку организации проживающего в США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно эта организация и предприняла попытку переворота по указанию Вашингтона.

США, несмотря на неоднократные требования Анкары, отказываются выдать Гюлена. После победы на выборах в США Джо Байдена вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что давление на американскую администрацию в этом вопросе будет усилено.