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Дальнее зарубежье 05.02.2021 10:34

Более 35 млн доз вакцины от COVID-19 введено населению США, сообщают медицинские власти страны

По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний, в США по состоянию на утро четверга населению уже введено 35 млн 203 тыс. 710 доз вакцины от коронавируса.

В масштабах страны среди медицинских организаций распределено уже 57 млн 489 тыс. 675 доз вакцины.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, следует из сообщений Центров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, НАСЕЛЕНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]