Более 35 млн доз вакцины от COVID-19 введено населению США, сообщают медицинские власти страны

По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний, в США по состоянию на утро четверга населению уже введено 35 млн 203 тыс. 710 доз вакцины от коронавируса.

В масштабах страны среди медицинских организаций распределено уже 57 млн 489 тыс. 675 доз вакцины.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, следует из сообщений Центров.