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05.02.2021 09:07

По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи

4 февраля 2021 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн встреча представителей молодежных объединений Азербайджанской Республики из числа российских соотечественников и Федерального агентства по делам молодежи России (Росмолодежь).

С приветственным словом к участникам встречи обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров, начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов «RAMMAA» Узеир Алиев.

В ходе встречи представители организаций обсудили вопросы о совместной реализации плана мероприятий на 2021 год, направленного на развитие российско-азербайджанского сотрудничества. Отдельное внимание уделили Автоматизированной информационной системе «Молодые соотечественники», которую презентовала координатор Азалия Газеева.

О деятельности молодежных объединений Азербайджанской Республики и Российской Федерации рассказали председатель молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане Руслан Слепцов, заместитель председателя Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов, а также координатор международных проектов Ассоциации волонтерских центров Лейла Бадалова.

Также с докладами выступили директор ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр» Алексей Любцов, председатель АНО «Лидеры международного сотрудничества» Алексей Ежов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]