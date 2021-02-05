По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи

4 февраля 2021 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн встреча представителей молодежных объединений Азербайджанской Республики из числа российских соотечественников и Федерального агентства по делам молодежи России (Росмолодежь).
С приветственным словом к участникам встречи обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров, начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов «RAMMAA» Узеир Алиев.
В ходе встречи представители организаций обсудили вопросы о совместной реализации плана мероприятий на 2021 год, направленного на развитие российско-азербайджанского сотрудничества. Отдельное внимание уделили Автоматизированной информационной системе «Молодые соотечественники», которую презентовала координатор Азалия Газеева.
О деятельности молодежных объединений Азербайджанской Республики и Российской Федерации рассказали председатель молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане Руслан Слепцов, заместитель председателя Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов, а также координатор международных проектов Ассоциации волонтерских центров Лейла Бадалова.
Также с докладами выступили директор ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр» Алексей Любцов, председатель АНО «Лидеры международного сотрудничества» Алексей Ежов.
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