Манат укрепляется к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 февраля ЦБА установил 2,0322 манат/1EUR (4 февраля - 2,0434 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 февраля установил 0,225 (4 февраля - 0,0224 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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