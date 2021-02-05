Манат укрепляется к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 февраля ЦБА установил 2,0322 манат/1EUR (4 февраля - 2,0434 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 февраля установил 0,225 (4 февраля - 0,0224 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков