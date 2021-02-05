Нефть дорожает и готовится завершить лучшую неделю с октября, Brent - $59,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных уровней за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 в пятницу составляет $59,24 за баррель, что на $0,4 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали на $0,38 (0,7%) - до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,68 за баррель, что на $0,45 (0,8%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,54 (1%) - до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств.

"Инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Кроме того, аналитики говорят, что перспективы спроса на нефть значительно улучшились по мере исправления ситуации с пандемией коронавируса.

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.