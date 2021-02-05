Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в Карабахе

Глава МЧС Азербайджана Кямаляддин Гейдаров в четверг совершил рабочий визит в Россию, где провел встречу с российским коллегой Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В ходе встречи министры обсудили вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества в Нагорном Карабахе. Зиничев отметил, что совместная работа спасателей России и Азербайджана направлена на скорейшее восстановление мирной жизни», - говорится в сообщении.

Кроме того Гейдаров и Зиничев отметили высокий уровень сотрудничества в области разминирования в Карабахе, доставки гуманитарных грузов, а также подготовки азербайджанских специалистов-пиротехников.

«Специалисты сводной группировки МЧС России выполняют работы по гуманитарному разминированию территории. Гейдаров отметил, что первые 30 пиротехников Азербайджана будут аттестованы специалистами МЧС России. Через несколько дней к обучению приступит вторая группа пиротехников республики. Он также выразил признательность российской стороне за благородную миссию, которую выполняют российские спасатели», - подчеркивается в информации.

Как сообщает ведомство, российская группировка из 23 специалистов и 6 единиц техники очистила от взрывоопасных предметов 53 га территории в Нагорном Карабахе, обнаружено, обезврежено и уничтожено 527 взрывоопасных предметов.После этого еще предстоит обследовать территорию площадью в 110 га.

Х.Насирзаде