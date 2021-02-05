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Дальнее зарубежье 05.02.2021 14:04

ЕС останется сторонником гражданского общества в РФ - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что союз продолжит поддерживать гражданское общество в России.

"ЕС является и продолжит оставаться основным сторонником проектов гражданского общества в стране", - написал он в пятницу сообщение в твиттере, приурочив его к началу визита в Москву.

"Начал визит в снежную Москву с обмена (мнениями) с представителями гражданского общества, которое все еще энергично, несмотря на сужающееся пространство для независимых голосов в России", - отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Москву накануне. Это его первый визит в столицу России с момента вступления в должность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]