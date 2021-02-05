ЕС останется сторонником гражданского общества в РФ - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что союз продолжит поддерживать гражданское общество в России.

"ЕС является и продолжит оставаться основным сторонником проектов гражданского общества в стране", - написал он в пятницу сообщение в твиттере, приурочив его к началу визита в Москву.

"Начал визит в снежную Москву с обмена (мнениями) с представителями гражданского общества, которое все еще энергично, несмотря на сужающееся пространство для независимых голосов в России", - отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Москву накануне. Это его первый визит в столицу России с момента вступления в должность.