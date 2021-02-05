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Дальнее зарубежье 05.02.2021 15:01

Почти 80% жителей домов престарелых в ФРГ уже привиты от COVID-19 - глава Минздрава

Почти 80% жителей домов престарелых в ФРГ уже получили прививку от коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"630 человек в домах престарелых уже привиты, это 80%", - сказал Шпан.

Он напомнил, что в эти выходные в Германию поступит третья одобренная властями ЕС вакцина - производства Astrazeneca, и это ускорит вакцинацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ПОЖИЛЫЕ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]