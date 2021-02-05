Почти 80% жителей домов престарелых в ФРГ уже привиты от COVID-19 - глава Минздрава

Почти 80% жителей домов престарелых в ФРГ уже получили прививку от коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"630 человек в домах престарелых уже привиты, это 80%", - сказал Шпан.

Он напомнил, что в эти выходные в Германию поступит третья одобренная властями ЕС вакцина - производства Astrazeneca, и это ускорит вакцинацию.