Франции нужны новые меры по борьбе с COVID-19 для изменения ситуации - эксперт

Во Франции неизбежно введение новых мер для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщила в эфире радиостанции "Франс Энтер" эксперт в области инфекционных заболеваний Карин Лакомб.
"Во Франции мы все еще находимся на высоком плато (в плане распространения COVID-19), принятие новых ограничительных мер будет неизбежно", - заявила Лакомб, которая занимает должность начальника отделения инфекционных заболеваний в парижской больнице Сент-Антуан.
"Если мы хотим изменить динамику (распространения вируса), нужны более решительные меры сдерживания", - подчеркнула эксперт.
Говоря о британском штамме коронавируса, Лакомб отметила, что сейчас во Франции сейчас он находится на начальном этапе распространения.
Как сообщает издание The Guardian, комментарии Лакомб последовали на фоне заявлений премьера Франции Жана Кастекса о том, что на данный момент нет необходимости вводить третий общенациональный локдаун.
В настоящее время во Франции с целью сдерживания коронавируса действуют строгие ограничения. Так, с 16 января в стране введен комендантский час с 18:00 до 6:00, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.
В стране за время пандемии выявили свыше 3,2 млн заражений, более 77,9 тыс. инфицированных скончались.
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