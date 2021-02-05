Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.02.2021 15:23

Франции нужны новые меры по борьбе с COVID-19 для изменения ситуации - эксперт

Во Франции неизбежно введение новых мер для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщила в эфире радиостанции "Франс Энтер" эксперт в области инфекционных заболеваний Карин Лакомб.

"Во Франции мы все еще находимся на высоком плато (в плане распространения COVID-19), принятие новых ограничительных мер будет неизбежно", - заявила Лакомб, которая занимает должность начальника отделения инфекционных заболеваний в парижской больнице Сент-Антуан.

"Если мы хотим изменить динамику (распространения вируса), нужны более решительные меры сдерживания", - подчеркнула эксперт.

Говоря о британском штамме коронавируса, Лакомб отметила, что сейчас во Франции сейчас он находится на начальном этапе распространения.

Как сообщает издание The Guardian, комментарии Лакомб последовали на фоне заявлений премьера Франции Жана Кастекса о том, что на данный момент нет необходимости вводить третий общенациональный локдаун.

В настоящее время во Франции с целью сдерживания коронавируса действуют строгие ограничения. Так, с 16 января в стране введен комендантский час с 18:00 до 6:00, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

В стране за время пандемии выявили свыше 3,2 млн заражений, более 77,9 тыс. инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]