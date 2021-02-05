Казахстан надеется на конструктивное взаимодействие ЕАЭС в год своего председательства - премьер

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал страны-участницы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) к конструктивному взаимодействию в реализации предлагаемых в год председательства республики программ, которые "полностью соответствуют общим интересам".

"Я призываю стороны к конструктивному взаимодействию по реализации программ председательства казахстанской стороны и выражаю надежду на достижение совместными усилиями наших общих целей по наращиванию производственного потенциала наших стран и обеспечения благосостояния наших граждан", - сказал Мамин в пятницу в Алматы на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Он добавил, что цели казахстанского председательства в ЕАЭС сформулированы с учетом шестилетнего опыта существования союза и наиболее актуальных вызовов в условиях новой экономической реальности.

"Во-первых, наше внимание будет сосредоточено на усилении работы по развитию промышленной кооперации. Сегодня мы видим как в результате устойчивых торгово-санкционных напряженностей между крупными мировыми экономиками и усиления фокуса на надежности поставок производственные процессы принимают все более узкий региональный характер. Нашей задачей в новых условиях должна стать полная реализация потенциала конкурентных преимуществ наших стран", - сказал Мамин.

Он отметил, что странам ЕАЭС предстоит усилить работу по устранению сохраняющихся барьеров во взаимной торговле.

"Для полной реализации конкурентных преимуществ наших производственных систем необходимо приложить все усилия для устранения имеющихся и предотвращения новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал казахстанский премьер.

Кроме того, по его словам, странам-участницам союза предстоит приложить усилия для реализации потенциала "трансграничных артерий и логистических хабов в ЕАЭС". Текущие условия создают возможность реализовать потенциал ЕАЭС как важнейшего торгово-транспортного узла не только в регионе и мире.

"В этой работе нам предстоит продолжить совместную деятельность по увязке Евразийского интеграционного объединения с инициативой "Один пояс - Один путь", повышению конкурентоспособности евразийских транзитных маршрутов, сопряжение национальных товаропроводящих систем, развитие внешней и внутренней инфраструктуры", - сказал Мамин.

По его словам, предстоит многократно усилить работу по "глубокой цифровизации" экономик стран-членов союза.

"Мы должны обновить и усилить совместный подходы к разработке и реализации цифровых инициатив в соответствии с приоритетами цифровой повестки союза", - сказал Мамин.

Он отметил необходимость усиления работы по расширению торгово-экономическим отношениям с третьими странами и интеграционными объединениями.

"Необходимо вести системную работу по налаживанию диалога с Евросоюзом, Ассоциацией государств Юго-восточной Азии - всеобъемлющим региональным экономическим партнерством, объединяющим одни из наиболее динамичных экономик мира. Налаживание таких связей формирует условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки и усиление интеграции наших экономик в международной производственной цепочке формирования стоимости", - заявил премьер Казахстана.

5 февраля в Алматы проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета.