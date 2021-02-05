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Карабахский конфликт 05.02.2021 13:49

Потребность Карабаха в газе первоначально составит до 200 млн кубометров в год - Минэнерго

Первичный ежегодный спрос на природный газ в Карабахе составит до 200 млн кубометров, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Согласно расчетам, годовая потребность освобожденных территорий Карабаха в природном газе первоначально прогнозируется в объеме до 200 млн кубометров", - сообщили в ведомстве.

По информации Минэнерго, уже ведутся предварительные планировочные работы по газификации освобожденных территорий и определены первоначальные направления новых магистральных газопроводов.

"В частности, трубопроводы планируется проложить в направлениях: Беюк Бахманлы - Физули - Гадрут-Шуша, Азад Гарагоюнлу - Агдам, Горадиз - Джебраил - Зангилан - Губадлы - Лачин, Геранбой - Кельбаджар. Эти газопроводы учитывают новые социально-экономические цели в регионе. Также изучаются возможности для развития различных секторов экономики в каждом освобожденном районе. В то же время, важным условием ( для прокладки газовых линий - ИФ) является наличие генеральных планов городов и поселков, разрушенных во время оккупации", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве считают, что в некоторых местах прокладка газопроводов в крутой гористой местности создаст определенные трудности. "Однако за последние годы "Азеригаз" накопил большой опыт в этой области и способен снабжать населенные пункты в высокогорных районах", - отмечает Минэнерго.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАРАБАХ, ГАЗ, СПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]