Потребность Карабаха в газе первоначально составит до 200 млн кубометров в год - Минэнерго

Первичный ежегодный спрос на природный газ в Карабахе составит до 200 млн кубометров, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.
"Согласно расчетам, годовая потребность освобожденных территорий Карабаха в природном газе первоначально прогнозируется в объеме до 200 млн кубометров", - сообщили в ведомстве.
По информации Минэнерго, уже ведутся предварительные планировочные работы по газификации освобожденных территорий и определены первоначальные направления новых магистральных газопроводов.
"В частности, трубопроводы планируется проложить в направлениях: Беюк Бахманлы - Физули - Гадрут-Шуша, Азад Гарагоюнлу - Агдам, Горадиз - Джебраил - Зангилан - Губадлы - Лачин, Геранбой - Кельбаджар. Эти газопроводы учитывают новые социально-экономические цели в регионе. Также изучаются возможности для развития различных секторов экономики в каждом освобожденном районе. В то же время, важным условием ( для прокладки газовых линий - ИФ) является наличие генеральных планов городов и поселков, разрушенных во время оккупации", - отметили в Минэнерго.
В ведомстве считают, что в некоторых местах прокладка газопроводов в крутой гористой местности создаст определенные трудности. "Однако за последние годы "Азеригаз" накопил большой опыт в этой области и способен снабжать населенные пункты в высокогорных районах", - отмечает Минэнерго.
Н.Аббасова
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