ЕС является ненадежным партнером, его санкции для РФ привычны - Лавров

Возможные санкции в отношении России в связи с "делом Навального" являются внутренним делом Евросоюза, Россия привыкла рестрикциям и выстраивает свою жизнь исходя из того, что ЕС ненадежный партнер, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы к этому относимся как ко внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Российский министр подчеркнул, что Россия "свою жизнь выстраивает исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайне мере, на данном этапе".
"Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы", - заявил Лавров.
Кроме того, комментируя призыв оппозиционера Алексея Навального к ЕС ввести санкции в отношении бизнесменов, считающихся близкими к Кремлю, глава МИД РФ предложил журналистам провести "исследование, есть ли в мире какая-нибудь еще другая ситуация, когда политик или претендующий на роль политика человек, требует от иностранных государств принять санкции против его родной страны".
"Вот мне сейчас просто это в голову пришло, и если кто-то из журналистов этим займется, мне кажется, будет очень интересный обзор, которые всеми будет воспринят с вниманием", - заявил Лавров.
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