Минтранс Беларуси оценил в $133 млн убытки отрасли из-за пандемии

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси оценило в $133 млн убытки отрасли из-за пандемии, в основном пострадал пассажирский сектор.

"Если говорить в целом, то порядка 350 млн белорусских рублей составили убытки по транспортной отрасли за счет введения ограничений и последствий пандемии", - сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко журналистам перед итоговой коллегией ведомства в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам министра, в основном пострадал пассажирский сектор. В частности, убытки понесли авиакомпания "Белавиа", национальный аэропорт Минск, сектор автомобильного транспорта, осуществляющий международные перевозки пассажиров, и др.

"Ограничения коснулись не только пассажирских перевозок, но и грузовых. Были введены дополнительные требования к международным перевозчикам, карантинные мероприятия - все это соответственно уменьшало грузооборот", - добавил он.

Авраменко отметил, что это беспрецедентная ситуация для транспортной отрасли за всю новейшую историю, когда останавливается железнодорожное, авиационное сообщение. "Мы должны постепенно ликвидировать эти диспропорции", - сказал министр.