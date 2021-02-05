Нефть дорожает и может завершить неделю ростом на 8%, Brent - $59,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября.
Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 составляет $59,44 за баррель, что на $0,6 (1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,81 за баррель, что на $0,58 (1,03%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.
"За ростом нефтяных цен стоит ряд факторов, но наиболее важным из них является наблюдение того, как коронавирус, возможно, наконец-то идет на спад", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари S&P Global Platts.
По ее словам, "инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели ".
Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.
Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.
Тем временем компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.
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