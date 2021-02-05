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ТЭК 05.02.2021 15:22

Нефть дорожает и может завершить неделю ростом на 8%, Brent - $59,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября.

Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 составляет $59,44 за баррель, что на $0,6 (1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,81 за баррель, что на $0,58 (1,03%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

"За ростом нефтяных цен стоит ряд факторов, но наиболее важным из них является наблюдение того, как коронавирус, возможно, наконец-то идет на спад", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари S&P Global Platts.

По ее словам, "инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели ".

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

Тем временем компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]