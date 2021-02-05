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Бизнес и законодательство 05.02.2021 15:26

В Баку обсудят влияние пандемии на бизнес и вызовы для налоговой системы в постпандемический период

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана в феврале проведет конференцию на тему «Налоговая система в постпандемический период», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Конференция пройдет в видеоформате 12 февраля», - подчеркнули в ГНС.

На конференции будут обсуждаться влияние пандемии на субъекты предпринимательства и вызовы для налоговой системы в постпандемический период.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАЛОГИ, КОНФЕРЕНЦИЯ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]