В Баку обсудят влияние пандемии на бизнес и вызовы для налоговой системы в постпандемический период

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана в феврале проведет конференцию на тему «Налоговая система в постпандемический период», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Конференция пройдет в видеоформате 12 февраля», - подчеркнули в ГНС.

На конференции будут обсуждаться влияние пандемии на субъекты предпринимательства и вызовы для налоговой системы в постпандемический период.

Б.Рустамбеков