В Баку обсудят влияние пандемии на бизнес и вызовы для налоговой системы в постпандемический период

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана в феврале проведет конференцию на тему «Налоговая система в постпандемический период», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в службе.
«Конференция пройдет в видеоформате 12 февраля», - подчеркнули в ГНС.
На конференции будут обсуждаться влияние пандемии на субъекты предпринимательства и вызовы для налоговой системы в постпандемический период.
Б.Рустамбеков
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