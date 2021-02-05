Премьер-министры Киргизии и России обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба киргизского правительства в пятницу.

"Состоялась краткая беседа на полях Евразийского межправительственного совета Марипова с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

"Стороны коротко обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества. Мишустин поздравил Марипова с назначением на должность премьер-министра Киргизии", - добавили в пресс-службе.