Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.02.2021 19:42

Премьер-министры Киргизии и России обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба киргизского правительства в пятницу.

"Состоялась краткая беседа на полях Евразийского межправительственного совета Марипова с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

"Стороны коротко обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества. Мишустин поздравил Марипова с назначением на должность премьер-министра Киргизии", - добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Киргизия видит в РФ своего главного стратегического партнера - и.о. президента Киргизия просит Россию снизить цены на природный газ Россия направит в Киргизию 28 тонн муки, дефицита не будет - киргизский вице-премьер Тело 43-летнего сына экс-президента Киргизии Акаева найдено в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти - источник МИД Киргизии вызвал представителя посольства РФ из-за высказываний телеведущего Малахова о виновнике ДТП в Москве Атамбаев летит в Москву, ареста по возвращении в Киргизию не боится

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]