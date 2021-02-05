Китай направлял предостережение эсминцу США, проплывшему возле спорных островов в Южно-Китайском море

Военные КНР отправляли предупреждение эсминцу ВМС США "Джон Маккейн" (USS John S. McCain), который прошел мимо контролируемых Пекином островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ со ссылкой на Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом.

"(НОАК - ИФ) отрядила военно-морские и военно-воздушные силы для обнаружения, слежения и предостережений этого корабля", - цитируют СМИ заявление китайских военных.

"(Корабль США - ИФ) зашел в китайские территориальные воды в районе Сиша без разрешения на то китайского правительства", - отмечается в заявлении.

СМИ уточняют, что это первый подобный конфликт между КНР и США, который был доведен до сведения общественности, с момента инаугурации президента США Джо Байдена.

Между тем, накануне американский эскадренный миноносец типа "Арли Берк" прошел через Тайванский пролив, который Пекин считает частью своих вод.

СМИ напоминают, что США проводят подобные операции, заявляя о том, что действуют в соответствии с международным правом и обеспечивают свободу навигации в регионе.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.

В конце января Пентагон направлял в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) - в тот же день, когда власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в районе острова.