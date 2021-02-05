Китай направлял предостережение эсминцу США, проплывшему возле спорных островов в Южно-Китайском море

Военные КНР отправляли предупреждение эсминцу ВМС США "Джон Маккейн" (USS John S. McCain), который прошел мимо контролируемых Пекином островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ со ссылкой на Народно-освободительную армию Китая (НОАК).
Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом.
"(НОАК - ИФ) отрядила военно-морские и военно-воздушные силы для обнаружения, слежения и предостережений этого корабля", - цитируют СМИ заявление китайских военных.
"(Корабль США - ИФ) зашел в китайские территориальные воды в районе Сиша без разрешения на то китайского правительства", - отмечается в заявлении.
СМИ уточняют, что это первый подобный конфликт между КНР и США, который был доведен до сведения общественности, с момента инаугурации президента США Джо Байдена.
Между тем, накануне американский эскадренный миноносец типа "Арли Берк" прошел через Тайванский пролив, который Пекин считает частью своих вод.
СМИ напоминают, что США проводят подобные операции, заявляя о том, что действуют в соответствии с международным правом и обеспечивают свободу навигации в регионе.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.
В конце января Пентагон направлял в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) - в тот же день, когда власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в районе острова.
Армению тряхнуло, это ощутили и в Ереване
Азербайджанские военные на совместных учениях в Турции выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения
Потребность Карабаха в газе первоначально составит до 200 млн кубометров в год - Минэнерго
РФ в 2020 г увеличила экспорт золота в 2,6 раза, до 320,2 т
Дисконт цены на золото в Шанхае против Лондона в 2020 г достиг рекордных $24
Ирак исполнил сделку ОПЕК+ в январе на 106%, чуть увеличил экспорт - до 2,9 млн б/с
Расходы американцев на просмотр Супербоула сократятся до $13,9 млрд в 2021 году - исследование
ГФСЗ в 2021г направит 441 млн манатов на индексацию страховой части пенсий
Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»