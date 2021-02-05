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Регион 05.02.2021 23:20

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в территориальные воды Грузии, где примет участие в совместных учениях - МВД

Эсминец военно-морских сил США "Дональд Кук" (USS Donald Cook - DDG-75) в пятницу вошел в территориальные воды Грузии, сообщает грузинское министерство внутренних дел.

"Визит направлен на укрепление сотрудничества между Грузией и США в морской сфере", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что визит корабля ВМС США в Грузию осуществляется при полном соблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и грузинского Национального центра по контролю за заболеваниями, в связи с чем все встречи будут проходить дистанционно в формате видеоконференции.

Сообщается, что эсминец покинет грузинские территориальные воды 6 февраля после того, как проведет совместные с Береговой охраной Грузии учения.

Эсминец "Дональд Кук" посещает Батуми в третий раз. Корабль оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны "Иджис".

В посольстве США в Грузии ранее неоднократно заявляли, что деятельность кораблей ВМС США в Черном море соответствует нормам конвенции Монтре (Montreux) и международного права.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]