Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об индексации страховой части всех видов трудовой пенсии.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2020 году (11,4% - ИФ).

Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2020 год (2,8% - ИФ).

Р.Ахмедов