Россия высылает трех дипломатов посольств Швеции, Польши и Германии за участие в незаконных акциях - МИД РФ

Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января, сообщает МИД РФ.

"В министерство иностранных дел РФ были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - отмечается в сообщении.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона, отметили на Смоленской площади "ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права".