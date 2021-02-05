Мнения американцев разделились по вопросу импичмента Трампу

Почти половина американцев считает, что Сенат должен проголосовать за вынесение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу, поскольку он, по их мнению, несет ответственность за беспорядки в Капитолии, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на совместный опрос с организацией исследований общественного мнения NORC.
Так, согласно результатам опроса, порядка 47% респондентов высказались за импичмент, который не позволит Трампу в будущем занимать руководящую должность, в том числе пост президента. Еще 40% полагают, что Сенат не должен проголосовать за импичмент, а 12% затрудняются ответить.
Почти две трети американцев считают, что Трамп несет хотя бы какую-то ответственность за то, что группа протестующих ворвалась в Капитолий 6 января, когда там утверждали результаты голосования коллегии выборщиков, закрепившего победу Байдена на официальном уровне. Треть респондентов заявила, что он либо вообще не несет ответственности за это, либо "совсем немного".
Многие опрошенные сторонники республиканцев заявили, что, если Трамп и должен понести ответственность за то, что произошло 6 января, то это нужно организовать не через импичмент, поскольку он и так уже покинул Белый дом.
Опрос также показал, что многие сторонники республиканцев до сих пор полагают, что победа Джо Байдена на выборах была незаконной, отмечает AP. В то время как 66% американцев заявляют, что победа Байдена, по их мнению, была честной, порядка 65% опрошенных сторонников республиканцев считают, что нет.
Опрос проводился среди 1055 совершеннолетних американцев 28 января - 1 февраля.
Сенат на следующей неделе приступит к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу.
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