Нефть дорожает и завершает неделю подъемом на 8-9%

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в пятницу, при этом с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 составляет $59,4 за баррель, что на $0,56 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,86 за баррель, что на $0,63 (1,12%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.
Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch.
По словам аналитика Commerzbank Йогена Вейнберга, об уверенном спросе свидетельствует тот факт, что Саудовская Аравия не предоставит скидок азиатским клиентам в марте. Однако эксперт считает преувеличенным оптимизм крупных нефтепроизводителей, которые ожидают, что спрос вернется к уровню 2019 года уже в следующем году.
"Мы считаем такие прогнозы амбициозными и ожидаем коррекции цен в ближайшие месяцы", - сказал Вейнберг.
Рост нефтяных цен также связан с надеждами на спад пандемии коронавируса, сказала глава Vanda Insights Вандана Хари S&P Global Platts.
По ее словам, "инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели ".
Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.
Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.
Тем временем компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.
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