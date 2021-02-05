ГФСЗ в 2021г направит 441 млн манатов на индексацию страховой части пенсий

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в 2021 году направит 441 млн манатов на индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, заявил глава ведомства Гималай Мямишов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Согласно распоряжению страховая часть трудовой пенсии будет индексирована на уровень роста среднемесячной номинальной заработной платы в стране в 2020 году. По данным Госкомстата в 2020 году рост номинальной зарплаты составил 11,4%», - сказал Мямишов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, для исполнения данного распоряжения ГФСЗ ежемесячно будет направлять 37 млн манатов или 441 млн манатов в течение 2021 года.

«Данное распоряжение распространяется на 1 млн 140 тыс. пенсионеров, которые уже в феврале получат проиндексированную пенсию», - добавил он.

Мямишов подчеркнул, что согласно распоряжению индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2020 год, т.е. на уровне 2,8%.

Р.Ахмедов