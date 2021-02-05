Дисконт цены на золото в Шанхае против Лондона в 2020 г достиг рекордных $24

Спотовые цены на золото на Шанхайской бирже в 2020 году были в среднем на $24 на унцию ниже, чем на Лондонской, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это рекордный дисконт за время наблюдений, отмечает WGC. Максимальное отставание наблюдалось в августе - $69 на унцию, но к концу года разрыв сократился.
Причем, отмечает WGC, исторически в Шанхае золото торговалось с премией к Лондону. С тех пор как Шанхайская биржа золота была учреждена в 2002 году, спотовые цены в Китае в среднем на $6 превышали лондонскую цену LBMA. Во II квартале 2013 года премия достигала максимального квартального значения $24.
WGC объясняет дисконт цены на золото в Шанхае против Лондона в 2020 году низким спросом на золото в Китае. По подсчетам WGC, спрос на золото в Китае в 2020 году упал на 27% - в основном из-за COVID-19.
Средняя цена LBMA в 2020 году составила примерно $1770 за унцию
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