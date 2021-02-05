Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2020г составил 6,5% ВВП

Дефицит сводного бюджета Азербайджана по оперативным данным в 2020 году составил 4 млрд 698 млн манатов, заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов.
Байрамов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, отметил, что доходы сводного бюджета в 2020 году составили 24 млрд 463 млн манатов, расходы - 29 млрд 160 млн манатов.
«Дефицит сводного бюджета прогнозировался в 7 млрд 945 млн манатов, но фактически составил 4 млрд 698 млн манатов (6,5% ВВП за 2020 год – ИФ) или на 40,9% меньше прогнозируемого», - сказал замминистра, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-релиз Минфина.
Байрамов подчеркнул, что доходы госбюджета в 2020 году составили 24 млрд 679 млн манатов и были выполнены на 102,3%, расходы – 26 млрд 416 млн манатов (исполнение составило 96,1%). Фактический дефицит госбюджета составил 1 млрд 737 млн манатов или на 48,4% меньше прогнозируемого.
Более низкий фактический дефицит госбюджета в 2020 году удалось обеспечить за счет перевыполнения плана по доходам со стороны фискальных органов. В частности, Государственная налоговая служба обеспечила перечисление в госбюджет 7 млрд 387 млн манатов, что на 197 млн манатов больше прогноза. Государственный таможенный комитет обеспечил перечисление в госбюджет 3 млрд 938 млн манатов, что на 108 млн манатов больше прогноза.
Трансферты из Госнефтефонда составили 12,2 млрд манатов и были выполнены на 100%.
Кроме этого, за счет внебюджетных доходов бюджетных организаций в госбюджет поступило 596 млн манатов, по прочим доходам – 558 млн манатов.
Байрамов добавил, что с целью усиления государственного финансового администрирования и отчетности, повышения прозрачности, а также обеспечения целевого использования бюджетных средств с 1 января 2020 года внедрена новая единая бюджетная классификация.
Р.Ахмедов
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