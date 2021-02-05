ГСФК в ходе проверок в 2020г выявила необоснованные выплаты бюджетными организациями на 89 млн манатов - Шарифов

Проверки в бюджетных организациях, проведенные Государственной службой финансового контроля (ГСФК) в 2020 году, обеспечили возмещение в бюджет средств в размере 37 млн 535 тыс. манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Проверки целевого использования в бюджетных организациях, проведенные ГСФК в 2020 году, выявили завышенные и необоснованные выплаты на общую сумму 89 млн 240 тыс. манатов, из которых 37 млн 535 тыс. манатов было возмещено Еще в ходе проверок», - сказал Шарифов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Министр подчеркнул, что Минфин в настоящее время завершает работу над внедрением новой программы бюджетного прогнозирования.

Шарифов добавил, что Минфин начал работу над проектом госбюджета на 2022 год и бюджетными расходами на 2023-2025гг.

Р.Ахмедов