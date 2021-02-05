ГСФК в ходе проверок в 2020г выявила необоснованные выплаты бюджетными организациями на 89 млн манатов - Шарифов

Проверки в бюджетных организациях, проведенные Государственной службой финансового контроля (ГСФК) в 2020 году, обеспечили возмещение в бюджет средств в размере 37 млн 535 тыс. манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Проверки целевого использования в бюджетных организациях, проведенные ГСФК в 2020 году, выявили завышенные и необоснованные выплаты на общую сумму 89 млн 240 тыс. манатов, из которых 37 млн 535 тыс. манатов было возмещено Еще в ходе проверок», - сказал Шарифов на расширенном заседании коллегии Минфина.
Министр подчеркнул, что Минфин в настоящее время завершает работу над внедрением новой программы бюджетного прогнозирования.
Шарифов добавил, что Минфин начал работу над проектом госбюджета на 2022 год и бюджетными расходами на 2023-2025гг.
Р.Ахмедов
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