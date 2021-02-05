Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.02.2021 20:36

ГСФК в ходе проверок в 2020г выявила необоснованные выплаты бюджетными организациями на 89 млн манатов - Шарифов

Проверки в бюджетных организациях, проведенные Государственной службой финансового контроля (ГСФК) в 2020 году, обеспечили возмещение в бюджет средств в размере 37 млн 535 тыс. манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Проверки целевого использования в бюджетных организациях, проведенные ГСФК в 2020 году, выявили завышенные и необоснованные выплаты на общую сумму 89 млн 240 тыс. манатов, из которых 37 млн 535 тыс. манатов было возмещено Еще в ходе проверок», - сказал Шарифов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Министр подчеркнул, что Минфин в настоящее время завершает работу над внедрением новой программы бюджетного прогнозирования.

Шарифов добавил, что Минфин начал работу над проектом госбюджета на 2022 год и бюджетными расходами на 2023-2025гг.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


Похожие новости


Минфин Азербайджана в 2019г направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 1,7 млн манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 266,7 тыс. манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 1,4 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в 2017г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 4,7 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в 2016г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 9 млн манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам присвоения госсредств на 1,6 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]