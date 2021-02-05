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05.02.2021 20:39

Армению тряхнуло, это ощутили и в Ереване

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вечером в пятницу на востоке Армении.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от населенного пункта Шоржа близ озера Севан.

Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов по шкале МСК-64.

Землетрясение чувствовалось в Гегаркуникской области (5-6 баллов), Котайкской, Лорийской, Тавушской, Араратской областях (4-6 баллов) и в Ереване - (3-4 балла).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]