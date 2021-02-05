Армению тряхнуло, это ощутили и в Ереване

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вечером в пятницу на востоке Армении.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от населенного пункта Шоржа близ озера Севан.
Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов по шкале МСК-64.
Землетрясение чувствовалось в Гегаркуникской области (5-6 баллов), Котайкской, Лорийской, Тавушской, Араратской областях (4-6 баллов) и в Ереване - (3-4 балла).
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